Mon coffret 10 jeux classiques avec loup

La première boîte de jeux classiques dans l'univers de Loup ! On retrouve, un jeu de 54 cartes et 6 jeux de plateaux (jeu de l'oie, jeu de dames, jeu du moulin, jeu des petits chevaux, jeu échelles et serpents, jeu du solitaire) aux couleurs de Loup. Les pions en bois sont à l'effigie de Loup et de ses amis et sont placés dans un très beau sac en tissu logotypé Loup !