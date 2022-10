Yokai - Pop-Up - Monstres légendaires japonais

Un livre pop-up extraordinaire qui transporte le lecteur dans le monde fascinant du Soleil Levant, à la découverte des monstres japonais légendaires. Des pop-ups étonnants illustrés de manière originale s'animent, donnant vie à des monstres marins, des villages, des montagnes et des maisons japonaises. Les belles illustrations et les textes détaillés de Matthew Meyer, l'expert de renommée mondiale des yokai, les monstres et les fantômes japonais, combine à la perfection avec les magnifiques pop-ups créés par Sam Ita. Le précieux travail d'équipe de deux Japonais-Américains : un Américain qui vit au Japon et un Japonais vivant en Amérique. 4 scènes environnements pop-up - les montagnes, l'eau, le village, la maison - animés par des yokai distincts dans chaque environnement. Des esprits de tous sortes : animaux sacrés, dieux oubliés, géants puissants, créatures des mutants, des serpents monstrueux et plus encore, dans un livre pop-up extraordinaire et unique.