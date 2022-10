Mug Ma pause au pays des Tanukis

Faites une pause, soufflez (sur votre boisson chaude) et attirez la prospérité avec votre Tanuki ! Au Japon, le Tanuki est réputé pour être un symbole de prospérité et de bonne fortune. Avec ce beau mug illustré et un petit livre de recettes de desserts asiatiques, accordez-vous une petite pause 100 % cocooning pour le goûter. Laissez-vous emporter entre légende et réalité !