JavaScript et Angular. Coffret en 2 volumes : Développez vos pages web, 4e édition

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le développement de pages web avec le framework JavaScript Angular. 1122 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre à développer avec JavaScript - Des bases à l'utilisation de frameworks (4e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur l'apprentissage du langage JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable et omniprésente dans le développement de sites web (intranet, extranet, internet) et dans celui d'applications hybrides pour smartphones et tablettes. En effet, même si des solutions logicielles existent pour contourner la connaissance du langage JavaScript, sa maîtrise est un atout essentiel pour acquérir une expertise dans le domaine des technologies du Web 2.0... Un livre de la collection Expert IT Angular - Développez vos applications web avec le framework JavaScript de Google (3e édition) Extrait du résumé : Ce livre permet aux lecteurs de se lancer dans le développement d'applications web avec le framework Angular (en version 12 au moment de l'écriture). Pour une meilleure compréhension de son contenu, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du web et sur les langages HTML et JavaScript. Les auteurs ont eu à coeur de rédiger un livre très pragmatique avec de nombreux exemples de code, commentés et expliqués, qui illustrent de façon très concrète les passages plus théoriques. Conçu pour être un allié efficace au quotidien, ce livre à la structure claire constitue un réel référentiel Angular pour le développeur...