Mashle Tomes 4 à 6 : Coffret en 3 volumes

Chose promise, chose due ! Mash parvient à atteindre Abyss et lui donne un coup de boule magistral, brisant ainsi son masque. Désormais à visage découvert, le deuxième Croc de Magia Lupus révèle son secret et redouble d'agressivité. Pendant ce temps, Dot doit affronter une mage bimarque. Pour reprendre le dessus, il abat alors son atout maître... Après ces évènements, Mash se dirige vers la dernière porte, prêt à infliger une correction méritée à Abel. Mais il n'a pas encore atteint son but qu'il croise l'élu divin qui l'attaque par méprise !