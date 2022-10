L'Oracle Ekta - Coffret

" Ekta " signifie " authentique ". Soyez authentique, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, sans jugement, avec bienveillance : là est l'intention de ce superbe jeu de 53 cartes illustrées. Accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des diverses combinaisons et méthodes de tirage, L'Oracle Ekta est riche de sens et facile d'utilisation. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter les messages de leurs guides, qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel ou interroger son avenir, L'Oracle Ekta s'impose comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité.