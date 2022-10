Akademos 1909, trimestre 2

Lancée en janvier 1909 par le baron Jacques d'Adelswärd-Fersen (1880-1923), écrivain esthète et homo­sexuel flamboyant qui défraie la chronique, la revue Akademos connaît une brève existence qui s'achève en décembre de la même année. Au fil des quatre saisons de sa parution, ce mensuel, dont le but ultime consiste à célébrer et à défen­dre "l'Autre Amour" selon les voeux de son fondateur, fédère quel­que 150 contribu­teurs venus d'hori­zons divers. La présente réédition annotée permet enfin de découvrir, dans toute sa nouveauté et sa complexité, une revue mythique mais devenue introuvable. Les quatre trimestres proposés en coffret ou séparément sont accompagnés d'un ouvrage critique : Akademos, mode d'emploi, disponible égale­ment aux éditions QuestionDeGenre/GKC.