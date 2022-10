Roll'cube Apéricube. Edition 2022

Une édition collector du Roll'Cube Apéricube(r), un cube en fer à dorer pour des apéros super festifs ! Passez un bon moment avec 400 questions et défis de culture générale qui pimenteront vos soirées. Divertissements et ambiance garantie avec 5 rubriques festives : People, Trendy, Waouh, Fiestas et Défis. Cette édition du Roll'Cube est collector, avec un revêtement doré aux couleurs des vrais petits cubes apéro ! à offrir à tous les amateurs ! Exemples : People : Classez les prénoms des filles du clan Kardashian-Jenner en fonction de l'âge de chacune, de la plus jeune à la plus âgée : Kendall, Khloé, Kim, Kourtney, Kylie. Trendy : Qu'est-ce que le skyr ? A. Une pâte à tartiner polonaise. B. Une boisson apéritive danoise. C. Une spécialité laitière islandaise. Réponse : C. Une spécialité laitière islandaise, entre le fromage tendre et le yaourt. Waouh : Que devrait survoler en 2023 le milliardaire japonais Yusaku Maezawa ? Réponse : La Lune. Le richissime homme d'affaires Yusaku Maezawa est le premier client particulier de la société Space X d'Elon Musk. Fiestas : Qui a dit " Un DJ n'existe qu'à travers les autres : il pique les musiques des autres pour en faire danser d'autres. " ? A. David Guetta. B. Frédéric Beigbeder. C. Madonna. Réponse : B. Frédéric Beigbeder. Défi : Mimez un super-héros de votre choix. Les autres joueurs doivent deviner quel personnage vous imitez en moins de 30 secondes.