Shunga - Les images du désir dans l'art érotique japonais

En abordant le sujet avec de nombreux points de vue intéressants, cet ouvrage sur les estampes érotiques japonaises offre au lecteur une nouvelle perspective pour mieux apprécier ce qu'il voit, dans le but de comprendre l'art érotique japonais dans son contexte historique et social. Organisé par thèmes, c'est à dire avec une organisation thématique des images, on envisage le potentiel desestampes érotiques japonais grace aux différents chapitres : le voyeurisme, les animaux, les jouets érotiques, l'homosexualité, les organes génitaux et les monstres, la violence, la famille et les enfants, le sexe en plein air, les étrangers.