Un joli coffret comprenant un livret et 50 cartes. Dans le livret, la description de 25 séances de différentes durées et niveaux, pour aborder l'ensemble du corps et différents problèmes : réduire le mal de dos, gagner en souplesse, relaxation, équilibre, digestion, concentration, etc. Pour chaque séance, l'enchainement des postures à réaliser et le temps à les tenir, des conseils de réalisation et des propositions de variations en fonction des capacités de chacun. 50 cartes postures illustrées : la description et les indications pour bien réussir la posture, des propositions de modification pour s'adapter aux différents niveaux et des variations pour aller plus loin. Le système de carte permet de visualiser facilement les postures à enchainer pour chaque séance, et de créer ses propres séances selon ses envies.