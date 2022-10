Surcouf Tomes 1 à 4 : Coffret en 4 volumes

La vie du plus célèbre des corsaires enfin en coffret ! Fin du 18e siècle. La Révolution est en marche. Mais l'Angleterre est maîtresse des mers. Le roi de France a recours à des armateurs privés qui offrent à des aventuriers la possibilité de s'enrichir sur le dos de l'ennemi. Ainsi est créée la course en mer. Un acte officiel, la "lettre de marque" , en fixe le cadre légal. Les corsaires ne sont pas des pirates : ils ne peuvent attaquer que des bateaux en guerre avec leur pays, ou transportant des marchandises ennemies. Or, tandis que la guerre navale se déchaîne, un jeune homme s'apprête à quitter Saint-Malo. Il deviendra un héros de légende... La terreur des océans et de l'Angleterre... Un symbole de courage, d'audace et d'aventure, ... Surcouf ! Et voici qu'un mystérieux journaliste du Times, alors naissant, se lance sur ses traces... Retrouvez pour la première fois cette série placée sous le signe de la grande aventure dans un coffret !