Christ dans l'Art. Coffret en 4 volumes : L'enfance du Christ dans l'Art ; La vie publique du Christ dans l'Art ; La mort et la résurrection du Christ dans l'Art ; La gloire du Christ dans l'Art

Ce pack propose de redécouvrir la vie du Christ à travers quatre cents oeuvres du Ve siècle au XXIe siècle. Son originalité, outre le dialogue entre l'art chrétien d'hier et celui d'aujourd'hui, est de convoquer et de comparer l'art chrétien d'Orient et celui d'Occident. Les photographies de John Pole et les textes de Marie-Gabrielle Leblanc nous ouvrent, à travers chaque détail et chaque explication, au mystère de l'Incarnation, en suivant pas à pas le génie de l'artiste. Les oeuvres redeviennent ainsi pour nous les catéchèses qu'elles furent pour leurs contemporains, l'art constituant certainement l'une des plus belles formes d'évangélisation et de témoignage. A propos de l'auteur : Marie-Gabrielle Leblanc est historienne d'art, spécialiste de la peinture flamande du XVe siècle, de l'art baroque européen, de l'art copte des chrétiens d'Egypte et de l'art orthodoxe byzantin. Organisatrice de voyages culturels et de pèlerinages, elle est depuis quarante ans reporter et critique d'art d'abord à Famille chrétienne, puis à France catholique.