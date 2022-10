Ma Cuisine Gourmande sans grossir. OUI au plaisir, NON aux kilos!

Ma Cuisine Gourmande sans grossir Vous voulez enfin apprendre à manger sain et équilibré ? Vous avez retrouvé votre poids de forme et vous souhaitez le garder ? Et surtout, vous voulez vous faire plaisir à table, sans prendre de kilos ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Spécialiste du rééquilibrage alimentaire, Comme J'aime a déjà permis à plus de 500 000 personnes de retrouver leur poids de forme. Aujourd'hui, Comme J'aime lance sa maison d'édition pour accompagner tous ceux qui le souhaitent vers une vie plus saine. Son premier ouvrage de cuisine est LA bible des gourmands qui gardent la ligne. Car oui, on peut concilier gourmandise et équilibre... sans conséquence sur la balance ! - Tartines, gratins, salades, tajines, gâteaux... 126 recettes faciles à réaliser, du petit-déjeuner au dîner, de l'entrée au dessert. - Des menus équilibrés à composer en un clin d'oeil, grâce à un code couleur astucieux. - Des conseils nutritionnels et des infos pratiques pour bien manger tout au long de l'année, même quand on n'a pas le temps de cuisiner. Comme Adriana, dites OUI au plaisir, NON aux kilos ! Les + : - Le 1er ouvrage du leader français du rééquilibrage alimentaire. - Une campagne promotionnelle inédite avec plus de 500 spots radio ! - Un livre préfacé par Adriana Karembeu, marraine des Editions Comme J'aime.