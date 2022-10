Mes bijoux prénoms et messages. Coffret avec accessoires

Pour réaliser 5 bracelets et 1 collier avec messages personnalisés. Matériel : 1 chaîne en maille, du fil de nylon, du fil élastique coloré, du fil de jade, 70 perles lettres (avec lettres colorées et perles avec symbole coeur), des perles à écraser, des perles heishi, des perles colorées en plastique, des perles dorées et un pompon. L'enfant pourra réaliser les modèles proposés dans le livret mais aussi créer ses propres bijoux en laissant libre cours à son imagination.