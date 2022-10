Coffret Savons et Boules de bain à faire soi-même

Le kit complet pour réaliser vos propres savons et bombes de bains effervescentes. A la lavande, à l'abricot, avec des herbes aromatiques ou marbrés... Réalisez le savon ou la boule de bain qu'il vous faut grâce à ce coffret. A l'intérieur, retrouvez : 1 livre de recettes pour fabriquer des savons et des bombes de bain 3 moules à savons et à bombes de bains et tailles et de formes différentes 1 verre doseur mélangeur en verre 1 agitateur en bambou Coffrets Savons et bombes de bain - Coffret 0 plastique - Accessoires sans plastique, testé pour votre sécurité - Pour une consommation 100 % maîtrisée