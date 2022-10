Petit dico du foot Qatar 2022

"Vagina stadium (n. p.) L'un des stades du mondial 2022, le Al Wakrah Stadium conçu par l'architecte Irakienne Zaha Hadid, de forme oblongue et rose, ressemble à s'y méprendre à un sexe féminin géant. D'où son surnom donné par des internautes facétieux : Vagina Stadium ! Le gazon qatari serait-il maudit ? " L'univers du foot, nous le savons bien, possède ses mythologies, ses idoles, ses temples, ses rites, ses sociétés, ses populations, ses business, ses médias, etc. Pour autant, "son langage, sa verve, ses expressions, ses injures, ses drôleries... toute cette manne verbale" comme l'écrit Bernard Pivot dans sa préface, n'avaient jusqu'ici pas fait l'objet d'un recueil illustré. Le voici, enfin : environ 650 entrées et 180 illustrations nous donnent accès à un foot plein de pertinence et d'impertinence, aussi vif, séduisant, créatif et emporté que ses pratiquants, amoureux, admirateurs. Jean-Eudes Bolot, radiologue, ancien assistant-chef de clinique des hôpitaux de Lyon, a pratiqué le football pendant 25 ans. Auteur d'articles scientifiques, il a publié, en particulier, un ouvrage sur les varices (qui ont tendance à gonfler dans la tribu des footballeurs). Christian Larger est un expert reconnu des stratégies d'entreprise et de communication. Il a dirigé des agences de publicité (Saatchi & Saatchi, Groupe Altavia...). Maître de conférences pendant plus de 30 ans à Sciences Po Paris, c'est tardivement qu'il s'est découvert un vif intérêt pour le foot. Francis Macard a travaillé dans la publicité (Havas Conseil, RSCG). Amateur de nature, de voyages et d'histoire, auteur de Balades volcaniques en Auvergne et de Zone rouge, c'est avec plaisir qu'il illustre le Petit dico du Foot, inspiré par les cahiers et notes d'Alonzo Gonzales, ancien joueur pro du LOU. Illustration de couverture : © Francis Macard