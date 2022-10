Un couteau dans la tête

Six cycles de poèmes, achevés par Véronique Wautier avant sa mort, forment ce recueil. On y trouve du bleu matisse, une couleur neuve, inconnue et pourtant évidente à la lecture, une adresse au poète Mandelstam et à son cheval, un pays invincible parmi les guerres. D’un poème à l’autre, tout se trouve de son pays de mots. Tout s’entend, aussi, de sa fin indicible, dans une langue ultimement close par une bouleversante bienvenue, celle, bien sûr, que nous voudrions la voir nous souhaiter encore, et que nous murmurons à son nom, maintenant. L’EXTRAIT un oiseau passe lentement sur le mouvement des lèvres c’est cela un mot un tout petit bruit de rame dans la grande invisibilité un mot main dans la main un mot psaume sur la paume