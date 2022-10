Pierre-Philippe Urbain Thomas. Un intellectuel havrais au temps des révolutions

Pierre-Philippe Urbain Thomas (1776-1854) est un intellectuel méconnu, malgré l'écriture d'une oeuvre importante, qui livre à la fois un rare témoignage sur la vie gyrovague d'un administrateur de la Marine, et développe des réflexions fortes sur les transformations des colonies et de l'économie durant la première moitié du XIXe siècle. Partant de ce constat, cet ouvrage propose de visiter les deux faces de cette oeuvre dont l'étendue et la richesse ont été mises en exergue à l'occasion d'une recherche (GéoSeine) consacrée aux représentations des lieux en littérature, précisément la vallée de la Seine. Le texte de mémoires inédites Souvenirs d'un vieillard, trésor de la bibliothèque de la ville du Havre où il naquit au début du règne de Louis XVI, donne à voir la richesse de la vie de Thomas qui le mena de la campagne d'Egypte en 1798 à l'île de La Réunion au début de la Restauration après qu'il a servi le Premier Empire à Flessingue et à Rochefort, et avant son retour en 1824 en Normandie, au Havre, puis à Rouen et à Honfleur où il finit sa vie comme bibliothécaire et écrivain de cette ville. La présentation de ce texte est précédée de l'Essai sur l'affranchissement des Noirs dans les colonies intertropicales et d'un Mémoire adressé au préfet et au maire de Rouen que Thomas écrivit et présenta quand il présidait la Société libre d'Emulation de Seine-Inférieure. Préface de Sonia Anton.