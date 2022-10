L'Autoroute de Sable N°4 : Minuit moins cinq - octobre 2022

Que faisiez-vous, hier, à minuit moins cinq ? Vous rêviez ? Vous trinquiez ? Vous lisiez ? C'est tout ? C'est calme. Chez nous, à minuit moins cinq, les lacs disparaissent, les insomnies rampent, les coupables courent, les oiseaux pleuvent et les aveux tombent. Dix-sept histoires vous attendent dans la pénombre, liées seulement par une heure où tout est perdu ou encore possible. Dix-sept histoires à ouvrir à l'orée de la nuit, pour les quitter à l'aube. Pour ce quatrième numéro, L'Autoroute de Sable poursuit sa mission : mettre la nouvelle garde littéraire française et étrangère au défi, avec un thème poil-à-grattant. Au casting, de grandes autrices de l'étrange, des renforts venus d'Italie, du Mexique, d'Argentine, des écrivaines et écrivains gradé. es, des auteurs de l'ombre, et pour la première fois, un dessinateur insomniaque. Bonne nuit à tous. Au sommaire : Victor Pouchet, Daniel Saldana Paris, Pauline Klein, Valentine Imhof, Nicole Caligaris, Lucie Taïeb, Grégory Le Floch, Martín Felipe Castagnet, Alessandro Cinquegrani, Roxana Hashemi, Jean Chauvelot, Esmé Planchon, Julie Boudillon, Ambroise Garel, Clément Ribes, Luc Dagognet, Narine Vidya.