Préhistoire en Nouvelle-Aquitaine. Le Guide des sites, musées, parcs...

La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions françaises la plus riche en matière de préhistoire - milieux, sites, musées, collections, etc. Ce guide, qui se veut exhaustif, vise à présenter au lecteur non seulement l'ensemble des sites préhistoriques de la région (visitables, non-visitables, publics, privés) mais aussi les musées, collections, institutions, consacrés à la préhistoire. Il est constitué de trois grandes parties : - des textes introductifs qui présentent la Nouvelle-Aquitaine sous l'angle des grands milieux riche en témoignages préhistoriques, accompagnés de plusieurs cartes illustrant ces entités. Une rapide histoire de la préhistoire en Nouvelle-Aquitaine permet au lecteur de resituer les moments qui ont jalonné les découvertes, du XIXe siècle à aujourd'hui. - les sites, musées, centres d'interprétation, etc. , organisés en grandes parties correspondant aux principaux bassins géographiques. Ces "monographies" sont réalisées par les responsables de chaque site, relues, corrigées et validés (ou pas) par Jacques Jaubert. De grands encarts abordent des thématiques importantes comme l'extinction de Neandertal, l'apparition de l'art, la densité des populations ou le rapport à l'animal, etc. Enfin, des annexes nombreuses donneront tous les détails pratiques nécessaires sur chaque site, ceci permettant une plus facile actualisation du guide.