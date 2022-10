Éclats de nuit. Éclats de nuit

"Je suis née pour coucher sur le papier les mots de la neige, des arbres, des étoiles. Je suis venue pour éveiller, pour chanter un air intemporel, infini, éternel. Lorsque la lune vagabonde dessinera les contours de mon ombre... Là, je naîtrai une seconde fois, tombant du ciel vers les abîmes de la nuit". 100 poèmes d'Ulziitugs qui ont la saveur d'un roman, celui d'un destin de femme ! Ecrits dans une prose originale entre rêve et souvenir, les mots qui jaillissent de la plume d'Ulziitugs ont une sincérité troublante lorsqu'ils dessinent la vie d'une femme, enfant, mère puis amante, qui résiste à son destin et sublime ses sentiments les plus sombres en se tournant vers les éléments de la nature, lumineux et éternels. Née en 1972 dans la ville de Darkhan en Mongolie, Ulziitugsa Luvsandroj est une figure incontournable de la littérature mongole contemporaine. Convaincue que l'esprit de la littérature mongole est né avec les chansons traditionnelles de son peuple, c'est dans le genre poétique qu'elle puise son inspiration pour dévoiler le portrait d'une femme paradoxale, forte et fragile, pragmatique et rêveuse, partagée entre ses tortures intérieures et une profonde sérénité.