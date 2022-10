Petit dictionnaire portatif, ce lexique vous initie en220 entrées aux arcanes de l'art contemporain, cet univers aux abords mystérieux, difficilement saisissable. Du 1% artistique aux Young British Artists, avec une introduction sur la notion d' art contemporain, l'ouvrage aide à se repérer dans l'art aujourd'hui. Des catégories génériques ont articulé les entrées du glossaire : notions, mouvements, techniques, thèmes et institutions forment les cinq grands ensembles traités avec une sélection de termes clefs et jalons historiques. De nombreux renvois internes, des noms d'artistes et les références incontournables de l'histoire de l'art font de ce petit ouvrage un véritable vademe-cum à mettre dans toutes les mains des amateurs de galeries et musées, des professeurs et des étudiants d'écoles d'art ou d'enseignement artistique. Ce livre est une invitation à être complété par des dialogues avec des artistes vivants, rencontrés au gré d'une visite ou à travers leurs oeuvres, pour entrer en-semble, avec les acteurs de la création contemporaine, dans la grande fabrique de l'art aujourd'hui.