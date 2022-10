Claquette-chaussette et corset. 60 objets qui font la mode. 60 objets qui font la mode

Savant mélange d'histoire et de sociologie, cet ouvrage interroge la mode, tant dans ses formes que dans ses usages et ses circulations. Comment un vêtement traverse-t-il le temps ? Et les classes sociales ? Comment passe-t-il de la haute couture au streetwear, et vice versa ? Comment est-il perçu sur l'échelle du cool au ringard ? La mode est vivante, fluide, syncrétique. Et les 60 pièces retenues ici en composent une grammaire inventive.