Le cheval, noblesse et majesté

Astrid Harrisson, photographe de renom, et Tamsin Pickeral, expert équestre, ont sillonné le monde à la rencontre des plus beaux chevaux. Fruit de leur ambitieux projet, ce livre rend un vibrant hommage à la splendeur du cheval - son élégance, sa puissance, sa remarquable adaptabilité - et met en lumière son extraordinaire diversité en présentant près de 80 races différentes. Au fil des pages, revivez le rôle central que cet être intelligent a joué dans nos sociétés : tour à tour cheval de trait, partenaire de guerre ou compagnon de voyage, le cheval est demeuré notre plus fidèle allié par-delà les siècles et les continents. Sans lui, nos civilisations auraient-elles pu prospérer ?