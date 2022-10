Trésors cachés. A la découverte des merveilles de notre planète. A la découverte des merveilles de notre planète

Loin de notre monde ultra connecté, il reste encore des lieux secrets, étranges ou merveilleux que nous pourrions découvrir avec la même stupéfaction que les explorateurs des siècles passés. De l'Europe au Moyen-Orient, en passant par l'Amérique, l'Afrique ou l'Asie, notre Terre est une planète magnifique qui recèle de nombreuses pépites cachées. Qu'il s'agisse des ruines d'un temple envahi par la jungle cambodgienne, d'une église ensevelie sous la lave au Mexique, d'arches sculptées par le vent dans le désert jordanien, de villages d'Espagne totalement isolés, aux maisons blanchies à la chaux, de régions africaines où s'ébattent des hardes d'éléphants, de glaciers canadiens uniquement peuplés de loups et de renards... , le réalisme et la beauté des photos aux grandes perspectives ou fourmillantes de détails, vous rendront ces découvertes aussi réelles que les lieux qu'elles révèlent. Ce livre vous offre le voyage, avec la promesse de vous transporter aux quatre coins du monde, dans des lieux magiques et insoupçonnés.