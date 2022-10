Un drôle de lundi

Un dimanche après-midi, Nena, soupire sur son sort d'enfant (l'herbe nous semble toujours plus verte ailleurs ! ) et propose à une petite fourmi qui trotte sur sa main de changer de peau avec elle. L'enfant découvre alors la vie difficile, laborieuse, dans la fourmilière avec ses joies et ses peines. De son côté, la fourmi s'installe dans la vie confortable d'une enfant, qui chaque jour va à l'école et fait partie de la société humaine... Chacune explore la vie de l'autre, changeant d'échelle, l'une soudain si petite dans un monde immense et l'autre perdue face à un monde qu'elle peine à comprendre. Cela devient difficile quand elles veulent faire changer les choses, apporter un peu de rigueur de fourmi dans la classe ou un peu de poésie d'humain dans la fourmilière... Foisonnantes de détails, drôles et tendres, les images de Jeanne Macaigne nous emportent. La dessinatrice flirte parfois avec la bande-dessinée et se plaît à mettre en regard ces deux univers que tout oppose.