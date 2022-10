J'adore cette recette. saison 2. Saison 2

Fabrice Mignot a l'art, avec des ingrédients du quotidien et une technique à la portée de tous, de transformer une recette basique en un émerveillement pour les papilles et les yeux ! L'artichaut sera frit et accompagné d'une mayonnaise fumée, le poulpe servi en carpaccio, l'huître en tempura et le canard en croquettes, la mousse au chocolat se mariera avec une écume de pain et la figue à la brousse ! Petit aperçu du sommaire : En salé - Poireaux vinaigrette "rôti" - Saumon gravlax, crème de betterave balsamique, pomme verte - gnocchi de courges aux girolles, crée de cantal - Rousquilles Catalanes - Carpaccio de poulpe - Rôti de magret de canard au foie gras façon Wellington - Artichauts frits et mayonnaise fumée - Raviole épinards fêta - Frittata d'asperges - Bouchée à la reine, ris de veau, morilles - Romaine en stracciatella, vinaigrette miso et coulis roquette - Salade de fèves, cosses en guacamole, neige de fêta - Asperges au barbecue, mousseline fumée - Tempura d'huîtres de Leucate, mayonnaise citron vert/wasabi, radis noir - Croquettes de canard sauce kaki - Saint-Jacques luttées En sucré - Mousse au chocolat écume de pain - Rhubarbe en croûte de sucre - Mont Blanc à la clémentine - Figues rôties, brousse, miel et romarin EN BONUS : certaines recettes disposeront d'un QRcode permettant d'accéder à la vidéo de ces recettes ! Tout au long de l'année, retrouvez Fabrice Mignot sur petit écran dans sa chronique culinaire dans l'émission " Vous êtes formidables " (Lien -> https : //www. facebook. com/watch/152342924830630/268933968566189/) sur France 3 Occitanie et dans William à midi sur C8 avec William Leymergy.