La Pâqueline. ou les mémoires d'une mère monstrueuse. ou les mémoires d'une mère monstrueuse

"Isabelle Duquesnoy est une surdoue´e, une raconteuse d'histoires incroyable : une magicienne ! " Ge´rard Collard, La Griffe noire Maudite année 1798 pour la Pâqueline ! Mais elle n'est pas femme à se laisser abattre. Ni le procès de son fils Victor qui lui vaut une réputation ignominieuse, ni l'incendie de sa maison qui la laisse sans toit ne parviennent à la briser. Tout au contraire, exaspérée et galvanisée par une farouche envie de vengeance, elle entreprend méthodiquement de dépouiller le rejeton ingrat de ses richesses. Mais jusqu'où ira la Pâqueline pour assouvir son désir ? Isabelle Duquesnoy, diplômée d'histoire de l'art, est l'auteur de romans historiques. L'Embaumeur, prix Saint-Maur en poche et prix de la ville de Bayeux a connu un grand succès public. Il est disponible chez Points ainsi que Les Confessions de Constanze Mozart et La redoutable veuve Mozart.