"Jakuta Alikavazovic prend le Louvre comme prétexte pour se souvenir de son père amoureux de ce musée. Un très beau texte". Les Inrocks Une nuit au Louvre. Une nuit pour redevenir la fille de mon père, arrivé en France à vingt ans, certain que l'on pouvait choisir de s'installer non dans un pays, mais dans la beauté. Je suis venu à Paris pour le Louvre, maintenait-il. Mais les choses ne sont pas toujours telles qu'on les raconte. Et moi, je me suis bien gardée de dire qu'à chacune de nos visites, il me demandait : Et toi, comment t'y prendrais-tu, pour voler la Joconde ? Voilà que j'ai une nuit, une nuit entière, pour tenter de lui répondre. J. A. Romancière née à Paris, Jakuta Alikavazovic est lauréate du Prix Goncourt du premier roman, décerné en 2008 pour son livre Corps volatils. Comme un ciel en nous a remporté le prix Médicis Essai.