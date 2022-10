Création de valeur, mode d'emploi. Construisez votre grille d analyse pour valoriser votre offre. Construisez votre grille danalyse pour valoriser votre offre

Comment analyser la valeur si on n'en maîtrise pas le périmètre ? Parce qu'il a constaté sur le terrain que beaucoup d'entreprises bâtissaient leur système de valeur sans même prendre le temps d'en analyser les ressorts, l'auteur a développé sa propre méthode qu'il a baptisée "DISC" (pour analyse et modulation des Dimensions, détermination du niveau d'Intégration, analyse et le Séquençage du parcours client et Capture de la valeur et monétisation). Pour chaque lancement d'un nouveau produit ou service, vous devez au préalable en déterminer la valeur cible, et donc passer par une phase diagnostique (audit du marché, analyse de la concurrence, monétisation...). Inédite, la méthode proposée par l'auteur accompagne pas à pas le lecteur dans l'exploration de la valeur et de ses dimensions psycho-affectives. L'ouvrage recèle de nombreux exemples et témoignages qui éclairent la théorie et permettent au lecteur de se projeter dans des secteurs variés (banque, agroalimentaire, tech, services sanitaires, etc.). Une fois le cadre théorique posé, l'auteur présente plusieurs stratégies de positionnement produit : créer un produit/service de luxe, ou, au contraire, accessible au plus grand nombre, susciter de nouveaux besoins, proposer une offre granulaire... Une synthèse visuelle sous forme de roadmap parachève ce guide complet.