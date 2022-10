Jardins disparus Anne de Bretagne

Toutes les plantes enluminées du manuscrit des "Grandes Heures d'Anne de Bretagne" illustrées et commentées dans un beau livre rappelant un livre d'heures du Moyen Age. Plusieurs années de recherches pour expertiser les 350 plantes du manuscrit et définir leur utilisation à cette époque ainsi que leurs origines, leurs légendes, leurs rôles... Ce très bel ouvrage est une source de découvertes, d'étonnement et d'admiration.