Renards. Les mal-aimés. Les mal-aimés

On les dit nuisibles, on les accuse de tous les maux ou, au contraire, leur beauté fascine. Adorés ou détestés, les connait-on si bien ? Pour dépasser les idées reçues, Pierre Rigaux emmène le lecteur sur le terrain. D'abord narratif, le récit fait peu à peu le lien entre l'observation dans la nature et les connaissances plus générales issues de la biologie et de l'écologie. Qui sont véritablement les renards ? D'où viennent-ils ? Comment vivent-ils ? Le texte basé sur la science prend le parti d'un émerveillement éclairé. Il nous fait changer de regard sur les renards et, à travers eux, sur tous les mal-aimés.