Mission: Yozakura family - Tome 10

Taiyô parvient enfin au dernier sous-sol de la base ennemie et engage un violent combat contre Kawashita ! C'est alors que sa Floraison s'emballe et que les souvenirs de Kawashita traversent son esprit. Quel est donc le passé de ce dernier et qui est-il vraiment... ? Les Yozakura parviendront-ils à mener à bien leur périlleuse mission... ? !