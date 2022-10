Hauts lieux de l'histoire en Bretagne, tome 8

Ce livre est une invitation à la flânerie. A la rêverie. Et à de superbes découvertes ! De la merveilleuse forêt de Brocéliande aux révoltes des bonnets rouges et bleus, de l'étrange roi cheval aux Penn Sardin, de la surprenante guerre de l'artichaut au premier voyage de Jules Verne, en passant par d'incroyables artistes qui vont révolutionner la peinture, ce livre est même un peu plus qu'un simple livre... Il est un saisissant périple à travers l'histoire de la Bretagne. Une exploration jalonnée de sites parfois inédits, qui commence dans les mystérieux alignements de Carnac et s'achève sur des rivages meurtris après de terribles tempêtes. Entre-temps, entre ces deux lieux, se dressent quelques millénaires d'une histoire exceptionnellement riche, mouvementée, parfois tragique, mais toujours édifiante. A travers ces cinquante hauts-lieux de Bretagne, Bernard Rio se fait ici tout à la fois aventurier, historien et conteur. Tout cela dans l'unique but de faire aimer, à ceux qui le peuplent comme à ceux qui le traversent, un pays plus énigmatique qu'il n'y paraît... et qui nous réserve bon nombre de surprises !