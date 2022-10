Douceur polaire et Métamorphoses

Le chaos des émotions et le silence des voix brisées, écrire pour dévoiler les pensées délirantes et oppressantes qui font de nous des êtres de résistance. Déployer sa force dans les mots est une danse aux vertus immenses, briser les barrières et devenir planétaire. Oser ce que nous sommes, s'épanouir dans l'adversité. Dans un premier temps, brûler dans la glace, puis geler dans les flammes, ternir son rire et pleurer son sourire. In fine, partager le duel des maux à mots, mais avec mot de la fin : amo.