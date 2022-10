Esperation. Premier Tome

2071. Des années après l'éradication du virus. Perdus au milieu de nulle part en zone A, cent jeunes sont rassemblés sous terre. Le puissant Patt Harrington les forme dans un complexe hors norme afin qu'ils deviennent les citoyens de demain. Mais derrière ce projet titanesque et humaniste se cachent de sombres vérités et des machinations sur le point d'ébranler le monde. Entre violence, manipulation et inégalités, un vent de résistance souffle parmi les jeunes du complexe. Ils vont devoir s'unir pour ne pas rester les pantins d'une ascendance ayant décidé de figer le monde dans l'immuabilité et la tradition. Sous terre, le coeur de Perséphone balance entre la mission des anciens et les idées anarchiques et rebelles du bel apollon Olympe et de ses amis. Pleine d'ambition et d'espoir pour son peuple, elle va devoir se battre pour ce qu'elle croit juste et ne pas tomber sous le joug des anciens. Choisira-t-elle la liberté ou la reconstruction du monde ?