Le jardin des dieux

Sicile, 1860. Les Chemises rouges conduites par Garibaldi envahissent l'île. Le peuple sicilien, fier, est épris de liberté mais avant tout amoureux de sa terre, un véritable jardin des dieux, et de ses racines. Elio, fils hériter d'une grande famille, ne sait que penser de ces bouleversements. Il est envoyé en pension à Palerme où il découvre ce que c'est qu'être Sicilien. Mais lorsqu'il fuit l'école pour s'engager auprès des maquisards qui combattent les Chemises rouge, c'est l'ensemble de l'équilibre familial qui est perturbé. Dans leur beau domaine de Prizzi, don Giuseppe, Giovanni et Chiara, les autres membres du clan di Stefano, continuent de vivre comme leurs anciens. Mais la corruption règne dans le village. Quel camp choisir ? Et à quel prix ?