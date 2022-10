L'Âme du chien

Celui qui étreint l'âme du désert, qui chevauche et détruit les mondes, n'a que peu de pitié pour ses ennemis et son peuple. Du haut de Salabanka, la ville dorée, il s'enorgueillit du Destin que l'oracle lui a confié : celui de régner sur l'univers connu. Mais, un ennemi puissant lui fait face et le Cavalier aux poings de colère est dans l'impasse. La prophétie lui ordonne de trouver un bras droit, un nouveau souffle pour sa conquête. Il lui faut un chien de guerre prêt à tout pour accomplir la destinée de son maître. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas plus fidèle comme animal ? L'Ame du chien bouleverse les codes de la fantasy et narre les destins de deux hommes, faces d'une même médaille, qui vont se déchirer sur les champs de bataille. Rappelant en ce sens la notion des doubles ennemis comme Abel et Caïn ou Remus et Romulus, le premier roman d'Antoine Ducharme nous emporte dans une histoire où les prophéties ne sont jamais réellement comprises par ceux qui les reçoivent.