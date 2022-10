Au-dessus et en-dessous... du crépuscule à l'aube (provisoire)

Un superbe concept original de livre documentaire aux pages découpées horizontalement qui offre de très nombreux panoramas du monde "jour / nuit" pour découvrir faune et flore du crépuscule à l'aube. Du coucher du soleil à la pointe de l'aube comment vivent les animaux et les plantes, qui rentre et qui sort, qui dort et qui veille. Qui se repose et qui part à la chasse. Un bel album découverte de la vie nocturne. Des textes clairs et simples et de très belles illustrations réalistes