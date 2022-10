Le corps, une incroyable histoire de la médecine

De l'acupuncture en 2000 avant JC, en passant par la chirurgie moderne en 1561 et l'IRM en 1972, découvrez les Hommes qui ont participé aux grandes avancées scientifiques de notre histoire à travers les dates clés de la médecine. Médecins, chirurgiens, biologistes ou encore philosophes ont élaboré des théories ou ont imaginé des expériences pour aller toujours plus loin dans la connaissance du corps et de son fonctionnement. Leurs travaux ont ainsi permis d'accéder à une médecine de plus en plus élaborée. Le livre est animé par des systèmes ingénieux imaginés par Axelle Doppelt qui arrive, avec son style sobre et efficace, à faire de cet ouvrage un vrai beau livre accessible à tous !