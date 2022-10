Dune : Maison Atréides tome 3

L'empereur est mort et son héritier poursuit son oeuvre machiavélique. La guerre pour l'épice fait rage et les familles nobles comptent leurs pertes. Cependant la sororité des Bene Gesserit veille et son plan eugéniste semble aboutir, le Kwisatz Haderach verra bientôt le jour... Brian Herbert et Kevin J. Anderson, sont les auteurs du best-seller Avant Dune : La Maison des Atréides, écrit à partir des notes du créateur de Frank Herbert. Ils adaptent ici pour la toute première fois leur récit en un roman graphique de trois volumes. Magnifiquement illustré par Dev Pramanik, voici le meilleur moyen de découvrir ou de redécouvrir l'une des plus grandes sagas de science-fiction.