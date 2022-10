Contre-courant - Cuisiner - Protéger - Agir : les recettes végétales de Sea Shepherd. Cuisiner - Pro. Cuisiner - Protéger - Agir : les recettes végétales de Sea Shepherd

LES RECETTES VEGETALES DE SEA SHEPHERD Cuisine et protection de l'océan, un mélange savoureux ! Prendre plaisir à manger, être en bonne santé et protéger l'océan, c'est possible et ce livre vous y aidera ! Les chefs et cheffes des navires Sea Shepherd vous proposent plus de 90 recettes véganes pour une cuisine généreuse, respectueuse des écosystèmes, des animaux, de votre santé et de vos convictions. Ces recettes cuisinées sur toutes les mers du monde et parfois dans des conditions extrêmes trouveront leur place dans votre quotidien. Tartinades et apéros ; entrées et soupes ; sandwiches ; cuisine du terroir ou par-delà les mers ; pâtes ; barbecue ; petits déjeuners, desserts et goûters ; sauces ; bocaux fermentés et condiments... Retrouvez des idées délicieuses pour tous les jours et toutes les occasions ! Les recettes végétales de Sea Shepherd sont accessibles et simples à réaliser, pour un nouvel horizon de saveurs. Embarquez pour ce voyage culinaire entre recettes, conseils et fiches pratiques, photos et témoignages des membres de Sea Shepherd qui donneront un goût d'aventure à vos repas ! Sea Shepherd, c'est quoi ? Sea Shepherd est une organisation non gouvernementale internationale, implantée en France depuis 2006 et vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité. Depuis 1977, Sea Shepherd a déployé un grand nombre de navires pour défendre la faune marine dans le cadre de campagnes d'actions directes sur tous les océans et toutes les mers du monde. Sea Shepherd alerte régulièrement sur la problématique de la surpêche, première menace qui pèse sur l'océan et tous les repas servis à bord sont végétaliens. Les droits d'auteur de ce livre revenant à Sea Shepherd France, en l'achetant vous contribuez à soutenir les missions de l'ONG en faveur de l'océan.