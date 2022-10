Dessins sur vitres - Noël enchanté (avec stickers holographiques)

Patiente jusqu'à Noël avec ce coffret complet pour réaliser de magnifiques décorations sur tes vitres ! Une activité ludique à faire en autonomie ou en famille. Sélectionne un feuillet, positionne-le derrière la vitre et fixe-le avec un adhésif, puis décalque les dessins avec le feutre craie dédié. Utilise ensuite le pochoir et ajoute les stickers spécial vitres aux reflets holographiques ! Tu peux ainsi créer tes propres compositions et même ajouter tes propres dessins : c'est toi l'artiste ! Pour recommencer ou effacer les dessins, c'est facile, utilise une éponge et de l'eau ! Avec 7 feuillets avec des dessins à décalquer, 1 feutre craie pour vitres, 1 planche de stickers holographiques brillants et 1 pochoir.