L'imagerie - Noël

L'imagerie, la collection incontournable de livres documentaires ! Dans ce livre, découvre la fête de Noël à travers le monde entier et tout ce qui fait de cette période un moment magique : sapin, marché de Noël, crèche, calendrier de l'avent, décorations, Père Noël, repas du réveillon... Sur chaque page, tu trouveras de jolies photos et illustrations pour une immersion totale ! Et, en bonus, des jeux pour tester tes connaissances !