Condor Intégrale - Tome 2

Après avoir fait les beaux jours de 'Charlie Mensuel' puis 'Pilote' de 1982 à 1989 et six albums chez Dargaud, "Condor" revient avec cette seconde intégrale en noir et blanc. On y retrouve les albums "L'Empire du Pacifique" , "Le Testament de Marius Casanova" , "Opérette Marseillaise" et "Le Rendez-Vous de Yu-Moon" , dans leur découpage d'origine. Une série emblématique des années 1980, avec une remarquable ligne claire et des histoires riches en péripéties et des dialogues qui claquent, marques de fabrique du regretté Jean-Pierre Autheman.