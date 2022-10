Dévoile-moi

Lexie est une éditrice talentueuse qui manque d'assurance. Pour sortir de sa zone de confort, rien de tel qu'une soirée masquée au Secret, un club à la réputation sulfureuse. Mais à peine arrivée, elle se fait draguer par... son boss ! En plus de diriger une maison d'édition, Ayden est aussi le propriétaire de l'établissement. Le séduisant brun ne la reconnaît pas et l'entraîne dans une escalade de plaisir qui prend fin bien trop rapidement. Désormais, il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver sa fougueuse inconnue. Mais au travail, la jeune femme se sent toujours aussi invisible. Pour l'aider à s'affirmer, Ayden lui propose de la coacher. Elle accepte, consciente de se lancer dans un jeu dangereux. Car son patron a pour principe de ne jamais coucher avec ses employées. Hors de question qu'il réalise que c'est elle, la femme qui l'obsède nuit et jour ! Pourtant la tentation est trop forte et elle retourne au Secret. Dans la pénombre du club, Ayden est prêt à réaliser tous ses fantasmes. Jamais Lexie ne s'était sentie aussi épanouie. Mais se dévoiler, c'est prendre le risque de faire éclater la vérité...