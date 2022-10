Le Petit Spirou Tome 19 : On parle pas la bouche pleine !

Le Petit Spirou, c'est avant tout une galerie de personnages incroyables : de la grand-mamy en mal d'affection et souffrant d'Alzheimer jusqu'à M. Mégot, le professeur de gym adepte du moindre effort et des fake news, en passant par Suzette, petite amie officielle du petit Spirou, qui a décidé de devenir végane et star des réseaux sociaux en même temps. Mais c'est aussi une série qui a toujours alterné le " pur gag ", très écrit ou muet, avec l'émotion à travers des histoires courtes pleines de sensibilité. Ce tome 19 ne fait pas exception à la règle.