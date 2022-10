Un doute et une certitude. Textes rares et inédits. Textes rares et inédits

Après la mort de Luis Sepúlveda, son ami fraternel Daniel Mordzinski a voulu montrer Luis et son monde tel qu'il était. Il a donc organisé un "autoportrait littéraire" de l'écrivain à travers des textes inédits ou oubliés qu'accompagnent des photos qu'il a prises pendant 23 ans. Il nous donne à voir l'ami, le père de six enfants, le voyageur, l'utopiste, l'homme engagé, l'écrivain au travail et le poète.