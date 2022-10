Chasses traditionnelles des pays de France

Dès l'aube de l'humanité, pour capturer ses proies, au sol ou dans les arbres, l'homme imagina des ruses subtiles et des pièges variés. Peu à peu il s'exerça, par jeu d'adresse et par plaisir, à les cueillir au vol. Le génie créatif mit alors en oeuvre des procédés spécifiques pour chaque gibier. Ils se sont transmis de génération en génération pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui "? les chasses traditionnelles ? " . La chasse des canards à la tonne, à la hutte ou au gabion, le malonage, les vagnolis, le punt, les pantières landaises ou pyrénéennes pour la chasse des palombes, la vénerie et la chasse au vol, les tenderies aux grives, les gluaux, le furetage sont pratiqués par des milliers de chasseurs qui renouvellent chaque saison les gestes de la tradition, dans un souci bien compris de la nature et de la faune, plus attentifs à la qualité de la chasse qu'à l'importance des tableaux.