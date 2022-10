Genre : Fluide. et autres recueils. et autres recueils

"Dans la partition de la sexualité, tu nages entre deux lignes vers ta mélodie authentique, ton goût essentiel, cette gaieté dansante. Avance, ô, nageur, hors de l'exquis liquide gélatineux, vers nous peu nombreux mais nombreux, toi-même ! " Une soixantaine de poèmes inédits ouvrent cet ouvrage de Charles Dantzig et lui donnent son titre. L'univers poétique qui s'y trouve déployé, aussi séduisant que lumineux, explore l'idée de fluidité du genre, nouveauté qui nous rapproche des temps heureux de l'Antiquité où les métamorphoses étaient spontanément admises. L'exploration des amours gays se poursuit avec Démocratie de bord de mer et Les Nageurs, déjà des livres cultes. L'origine, la géographie, les mythes, la sensualité étincellent dans ces vers, où les contours du moi se brouillent, faisant trembler celles du cosmos tout entier. Charles Dantzig est écrivain. Il est l'auteur d'une oeuvre poétique qui a fait l'objet de deux anthologies, En souvenir des long-courriers et La Diva aux longs cils. Il a reçu le prix Paul Verlaine pour Que le siècle commence.